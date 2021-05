Der Ineos Grenadier beweist sich in den Alpen

Etwas mehr als ein Jahr noch, dann beginnt die Produktion des Ineos Grenadier. Jetzt mussten sich die Prototypen in den Alpen beweisen, und zwar am Grazer Hausberg Schöckl. Dort befindet sich seit mehr als 60 Jahren die Teststrecke des Konstruktionspartner Magna Steyr. In der zweite Testphase sollen mehr als 130 Prototypen des Grenadier 1,8 Millionen Kilometer in den schwierigsten Gegenden der Welt zurücklegen – seien es in der Kälte Skandinaviens oder im amerikanischen Tal des Todes und den Sanddünen des Nahen Ostens.

Die Entwicklung des Geländewagens startete Jim Ratcliffe, Chef des Chemieriesen Ineos und reichster Mann Großbritanniens, als der Land Rover Defender in seiner Ur-Form eingestellt wurde. Gebaut werden wird der Offroader im ehemaligen Smart-Werk im elsässischen Hambach, das Ratcliffe von Daimler gekauft hat. Die Produktion soll im Juli nächsten Jahres beginnen. Ursprünglich sollte die Fertigung in Hambach bereits Ende des Jahres anlaufen. Doch in Folge von Corona und den Lockdowns sowie deren Auswirkungen auf den Zuliefermarkt musste der Zeitplan angepasst werden. (ampnet/av)