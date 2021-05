Skoda führt virtuell durch sein Museum

Das Skoda-Museum in Mladá Boleslav kann ab sofort auch virtuell besucht werden. Videoführungen in tschechischer oder englischer Sprache ermöglichen eine Besichtigung der Dauerausstellung und der aktuellen Sonderausstellungen. Im Rahmen der Führung „Evolution“ vermitteln drei in Zeitspannen unterteilte Videos einen Einblick in die Historie des Autoherstellers. Die Videoführung „Präzision“ nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen der Museumswerkstatt. Weitere Themen sind die Technik-Galerie und die Elektromobilität.

In der zweiten Jahreshälfte können Fans des Automobilherstellers weitere Ausstellungsbereiche des Museums virtuell entdecken, etwa die Prototypen- und Sportwagensammlung. Eine Videoführung befasst sich mit 120 Jahre Motorsport bei Skoda. (ampnet/jri)