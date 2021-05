Skoda testet Augmented-Reality-Anwendung

Skoda testet eine Augmented-Reality-Anwendung, die die technische Instandhaltung von Maschinen, Anlagen und Montagelinien unterstützt. So genannte Holo-Lens-Brillen projizieren zum Beispiel Handbücher sowie Wartungschecklisten und andere Dokumente als holografische Bilder ins unmittelbare Blickfeld. Außerdem lässt sich bei Videokonferenzen der Blick durch die VR-Brille teilen und beispielsweise zu Schulungszwecken nutzen.

Nachdem die Mitarbeiter einen QR-Code an der jeweiligen Maschine eingescannt haben, leiten die hinterlegten Dokumente interaktiv unter anderem mit Fotos und Videos Schritt für Schritt durch die Wartungsarbeiten. Auf diese Weise haben die Techniker stets beide Hände frei. Ist ein Arbeitsschritt erledigt, hakt ihn der Techniker mit einer Handbewegung im Hologramm ab. Die AR-Technologie senkt die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler passieren, ermöglicht flexiblere Service-Intervalle und beschleunigt die Wartung. Weiterer Servicebedarf wird per WLAN-Verbindung an das interne System gemeldet.



Neben der eigentlichen Brille, die Hologramme sichtbar macht, besteht die VR-Brille auch aus einer Kamera-Projektor-Einheit. Die Brillengläser ermöglichen lassen sich während der Arbeit jederzeit aufklappen. (ampnet/jri)