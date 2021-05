Vorschau: Von T-Klasse über Ninja Turtles bis Tempolimit

Die nächste Woche ist wegen des Feiertags kurz und dürfte daher etwas nachrichtenärmer werden. Dessen ungeachtet ergänzt Mercedes-Benz seine Klassifizierung von A bis V um die T-Klasse. Dahinter verbirgt sich der Nachfolger des Citan. Erster Vertreter ist der EQT Concept. Die Baureihe basiert wieterhin auf dem Renault Kangoo, soll sich aber künftig stärker davon abheben. Platz und Variabilität bietet seit jeher auch der Tiguan Allspace von VW. Mit dem Facelift bekommt das siebensitzige Kompakt-SUV ein überarbeitetes Exterieur-Design und neue Bedien- und Assistenzsysteme.

Zwei heiße Eisen im Feuer hat unser Mitarbeiter Dennis Gauert im Praxistest. Kia bietet seine Sportlimousine Stinger nur noch in der Topversion an. Als GT vereint sie komfortables Reisen, aufregendes Design und sportliche Gene zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Und wenn die Teenage Mutant Ninja Turtles Autofans wären, hätte wohl jeder von ihnen einen: Die Rede ist vom wildesten Designstück der Kompaktwagenklasse, dem Honda Civic Type R. Mit der aktuellen Evolutionsstufe des 320 PS starken Kompaktwagens hat unser einen strahlend blauen Paradiesvogel erlebt, den man am liebsten auf dem Trockenen trifft.



Neben Corona bestimmt derzeit auch wieder der Klimaschutz die Nachrichten. In einer fünfteiligen Serie wollen wir die Möglichkeiten der Techniker und der Technologie aufzeigen, das Auto und das Klima zu versöhnen. In der Klimaschutzdebatte kocht auch die Frage nach einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen wieder hoch. Der Automobilclub Mobil in Deutschland hält davon nichts und lädt zur Online-Diskussion mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ein.



Darüber hinaus finden Sie wie gewohnt tagesaktuell Meldungen aus dem Automobil- und Motorradbereich. Auch über die unternehmerischen Entwicklungen und die Verkehrspolitik halten wir Sie auf dem Laufendenen. Einige Meldungen aus dem Bereich Elektromobilität veröffentlichen wir ausschließlich auf unserer neuen Seite www.e-medienportal.net.

