Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Die 800.000 knapp verfehlt hat die Summe aller Abrufe von Texten, Fotos und Videos in dieser Woche beim „Auto-Medienportal“. Auch die Meldung vom neuen Portal der Redaktion zur Elektromobilität unter www.e-medienportal.net hat es in die Spitzenmeldungen der Woche geschafft.

Von den 365.289 abgerufenen oder heruntergeladenen Texten in dieser Woche waren dies die Top Ten:



1. Nur ein klimaneutraler Mix kann „Made in Germany“ retten

2. Diesel-Skandal bei Wohnmobilen: Vor allem der Fiat Ducato ist betroffen

3. Neue Benzinsorte soll 20 Prozent weniger CO2 ausstoßen

4. Ratgeber: Motorradfahrer lenken mit den Augen

5. Kommentar: Geht’s nicht eine Nummer kleiner?

6. Hintergrund: Doch kein starker Tobak?

7. Abarth 595 Competizione – Im Zeichen des Skorpions

8. Praxistest Jeep Renegade 4xe: Der Funke springt nicht über

9. Berichten, bewerten, kommentieren: Neues Portal für alle E-Themen

10. Vorstellung Skoda Fabia: Der Kleine ist erwachsen geworden



476.239 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos fand die Weltpremiere des neuen Skoda Fabia am meisten Aufmerksamkeit, bei den Fotos eines vom Citroën C1. (ampnet/Sm)