Yasushi Endo ist neuer Präsident von Honda Deutschland

Honda Deutschland hat einen neuen Präsidenten. Der 50-Jährige trat im April die Nachfolge von Nozomu Yamashiro an, der in Zukunft bei Honda in China neue Aufgaben übernehmen wird.

Yasushi Endo, der in seiner Funktion die Gesamtverantwortung für die Bereiche Automobile, Motorrad und Power Products in Deutschland hat, ist seit 19 Jahren bei Honda. Internationale Erfahrung im Management des Unternehmens sammelte Endo zuvor in Indien, Indonesien und China, wo er ebenfalls in Führungspositionen tätig war. (ampnet/fw)