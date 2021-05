Suzuki Jimny als leichtes Nutzfahrzeug erhältlich

Suzuki bietet den Jimny mit ausgebauten hinteren Sitzen und Trenngitter nun auch als leichtes Nutzfahrzeug an. In dieser Version ist der kleine Offroader ausschließlich in der Ausstattungsstufe Comfort mit Fünf-Gang-Getriebe erhältlich. Das Ladevolumen gibt Suzuki mit 863 Litern an. Der Jimny NFZ verfügt serienmäßig über einen 102 PS (75 kW) starken 1,5-Liter-Benzinmotor und zuschaltbarem Allradantrieb mit Geländeuntersetzung. Der Nettopreis beträgt 18.416 Euro. (ampnet/jri)