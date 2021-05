Audi e-Tron GT ab heute bei den Händlern

Ab heute steht der Audi e-Tron GT bei den Händlern in Europa zum Verkauf bereit. Der rein elektrisch angetriebene Gran Turismo ist in zwei Varianten jeweils mit Allradantrieb erhältlich. Als Audi e-Tron GT quattro kostet er in Deutschland ab 99.800 Euro, der RS e-Tron GT steht ab 138.200 Euro in der Preisliste.

Zwei E-Maschinen – die eine an der vorderen, die andere an der hinteren Achse – sorgen bei dem viertürigen Coupé für einen elektrischen Allradantrieb. Beim Audi e-Tron GT quattro geben sie gemeinsam 350 kW (476 PS) und 630 Nm Drehmoment ab, beim RS e-Tron GT sind es 440 kW (598 PS) und 830 Nm. Mit seinen 84 kWh Energieinhalt (netto) ermöglicht der Lithium-Ionen-Akku Reichweiten bis zu 488 Kilometern und lässt sich dank 800-Volt-Technik lässt schnell wieder aufladen. Für beide Modelle gibt es auf Wunsch Räder bis 21 Zoll Durchmesser, eine Allradlenkung, sowie Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht. (ampnet/fw)