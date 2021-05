Ford bietet Wallbox inklusive Installation

Ford macht seinen Kunden ab sofort ein neues Wallbox-Angebot. Wer für seinen Ford mit Plug-in-Hybrid-Antrieb oder den batterie-elektrischen Mustang Mach-E eine Connected Wallbox erwirbt, kann diese Ladestation nun von dem in Hamburg ansässigen Unternehmen Eneco eMobility installieren lassen (Preis: 599 Euro zuzüglich Installation). Der Kunde kann den gesamten Prozess beim Händler vor Ort oder online beauftragen.

Mit Hilfe der FordPass-App lässt sich die Wallbox vom Smartphone aus überwachen und steuern, um zum Beispiel den aktuellen Ladezustand des Fahrzeugs zu überprüfen, den Wallbox-Zugang zu aktivieren oder deaktivieren sowie die Kontrolle an andere FordPass-Nutzer zu übertragen.



Ford und Eneco eMobility arbeiten bereits in den Niederlanden und in Belgien erfolgreich zusammen. Nun wird diese Kooperation in Deutschland fortgesetzt. Auch für Fords Businesskunden steht eine eichrechtskonforme Wallbox-Lösung von Eneco eMobility zur Verfügung (Preis: ab 995 Euro netto zuzüglich Installation). (ampnet/fw)