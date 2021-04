Skoda bekommt einen neuen Vertriebschef

Peter Kühl wird zum 1. Juni neuer Vertriebschef bei Skoda Deutschland. Vorgänger Stefan N. Quary wechselt zur Konzernschwester Audi.

Peter Kühl kommt von der Konzernmutter Volkswagen, wo er zuletzt als Head of Group Sales Mobility verantwortlich war. Er arbeitet seit 2006 im Konzern und hatte verschiedene Führungsaufgaben im Vertrieb und im Flottengeschäft von Personenwagen und Nutzfahrzeugen inne. Auch während seines fünfjährigen Aufenthalts in China standen Vertrieb und Flottengeschäft in der Verantwortung von Kühl, der in Aachen, Madrid und Gießen studierte und das Studium mit einem Diplom in Betriebswirtschaftslehre abschloss. Vor seiner Arbeit für Volkswagen war Peter Kühl für Karstadt und Daimler-Chrysler tätig. (ampnet/jri)