Aiways bringt mit dem U6 sein zweites Modell auf den Markt

Der chinesische Elektro-Autobauer Aiways hat in Shanghai sein zweites Modell vorgestellt. Das Design des Crossover Utility Vehicle (CUV) basiert auf der vor einem Jahr vorgestellten Studie U6 ion, von der nahezu alle Details übernommen wurden. Das zentrale Element an der Front ist von einer Haifischnase inspiriert und x-förmig ausgeprägt. Hinzu kommen ein kuppelförmiges Panoramadach sowie die Lichtmatrix der Rücklichter, die von Linien fließenden Wassers angeregt wurden. Das Lenkrad schwebt optisch frei im Raum und die Bildschirme sind rahmenlos. Leichtbau-Sportsitze und ein Schalthebel, der an den Bootsbau erinnert, verbreiten ebenfalls futuristisches Flair.

Das CUV U6 steht als zweites Aiways-Modell auf der Plattform MAS und wird im Laufe des Jahres auf den Markt kommen. In China und Europa möchte die Marke vor allem junge und sportliche Kunden mit dem Modell ansprechen. Leistungsangaben machte das Unternehmen aber noch nicht. Bereits in Europa erhältlich ist das knapp 4,70 Meter lange SUV U5 mit 150 kW (204 PS). (ampnet/av)