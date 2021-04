Vorschau: Ein neuer Skoda, ein Rückkehrer und ein Verdacht

Die Schlagzahl bei den Terminen nimmt in der nächsten Woche zu. Skoda feiert die Premiere des neuen Fabia, Subaru stellt den neuen Outback vor, den es künftig in zwei Versionen geben wird, und Hyundais Edelmarke Genesis kehrt nach einem ersten Versuch vor sieben Jahren wieder auf den europäischen Markt zurück. Renault-Chef Luca de Meo äußert sich zur Neuausrichtung des Konzerns, und bei VW steht der überarbeitete Tiguan Allspace an.

Der Caravan-Salon soll auch in diesem Jahr mit echten Besuchern in Düsseldorf stattfinden. Es wäre auch zu schade, wenn das Jubiläum nur online gefeiert werden könnte. Wir blicken zurück und geben einen Ausblick auf Post-Corona-Zeiten. Apropos mobiles Reisen: Im vergangenen Jahr hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Räume der deutschen Fiat-Niederlassung durchsucht. Bis heute dauern die Ermittlungen an. Der Verdacht: Beim Goldesel Fiat Ducato und anderen Dieselmodellen könnte eine Abschaltvorrichtung die Schadstoffe auf Euro 0 zurücksetzen. Allein beim Fiat-Transporter sind in Deutschland mehrere hunderttausend Fahrzeuge betroffen, die meisten von ihnen sind als Reisemobil unterwegs.



Fünf Partner aus der Industrie und zwei Einrichtungen der RWTH Aachen forschen bis August 2023 gemeinsam an der Produktion der aktuell relevantesten Komponente von Elektromotoren. Zur Weiterentwicklung so genannter Hairpin-Statoren entsteht auf dem Gelände von Ford in Köln eine prototypische Demonstrationslinie.



Im Praxiastest sind wir mit dem Jeep Renegade 4xe unterwegs. Er ist ein waschechter Süditaliener, hat aber kein feuriges Herz. Trotz mehr als 200 PS Gesamtleistung zieht die Hybridversion nicht die Wurst vom Teller, meint unser Autor und bei der Reichweite ist ebenfalls Luft nach oben, nicht nur bei elektrischer Fahrt. Ford kombiniert derweil beim Puma hohe Variabilität mit einem Mildhybridsystem. Ob der kleine Crossover wirklich genügsam ist und wo seine Stärken und Schwächen liegen, hat unser Autor Guido Borck im Praxistest geprüft.



Und last but not least wollen wir Sie mit einer Erweiterung unseres Dienstes überraschen.



Darüber hinaus finden Sie wie gewohnt tagesaktuell die neuesten Nachrichten aus der Welt der Autos, Motorräder und sonstiger Mobilität. Ebenso behalten wir die wirtschaftliche Entwicklung der Fahrzeugindustrie sowie die Verkehrspolitik im Auge. (ampnet/jri)