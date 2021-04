Triumph will sich in Zukunft wieder verstärkt dem offiziellen Rennsport widmen. Erster Schritt ist der Einsatz der Street Triple 765 RS in der neuen britischen Supersport-Rennserie. Das erfahrene Team PTR wird unter dem Namen Dynavolt Triumph an den Start gehen. Als Werksfahrer wurden der ehemalige Supersport-WM-Pilot Kyle Smith und der frühere British-Moto-Star-Champion Brandon Paasch verpflichtet. (ampnet/jri)