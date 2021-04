Opel übergibt die ersten Corsa-e für den Rallyeeinsatz

Mit dem „Opel e-Rally Cup“ steht der weltweit erste Rallye-Markenpokal mit Elektroautos in den Startlöchern. Im Test-Center Dudenhofen hat Opel nun die zehn Corsa-e Rally an Motorsportkunden ausgeliefert. Dazu gab es auch gleich die passenden Teamzelte und Rennoveralls für Fahrer und Copiloten. Nach der Fahrzeugübergabe durften erste Runden mit dem 100 kW (136 PS) starken Stromer auf der Dauerlaufstrecke in Dudenhofen gedreht werden.

Im ADAC-Opel-e-Rally-Cup haben sich Mannschaften aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Großbritannien und den Niederlanden eingeschrieben. Weitere Einzelheiten zum Teilnehmerfeld werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Nach der coronabedingten Absage der ADAC-Actronics-Rallye Sulingen findet der Saisonauftakt nun am 11. und 12. Juni im Rahmen der Rallye Stemweder Berg statt.