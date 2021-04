Volkswagen baut neues E-Auto-Werk in China

Volkswagen hat in China mit dem Bau eines Werks für Elektroautos begonnen. Die Fabrik in Anhui wird der dritte reine E-Auto-Produktionsstandort im Land und soll mit regenerativer Energie betrieben werden. Die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant, die Produktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen. Bis 2025 will der Volkswagen Konzern in China bis zu 1,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge pro Jahr ausliefern.

Der Neubau umfasst die Umnutzung und Aufwertung des ehemaligen JAC-Werks sowie die Errichtung eines komplett neuen Karosseriebaus. Er wird auf einer Fläche von rund 141.000 Quadratmetern entstehen. Die Gesamtfläche des Werks umfasst 500.000 Quadratmeter. Darüber hinaus ist ein lokaler Zuliefererpark für Batterien und weitere Komponenten geplant.



Volkswagen hatte im vergangenen Jahr seinen Anteil am Joint Venture mit JAC auf 75 Prozent aufgestockt und die Mehrheit übernommen. Das Unternehmen war anschließend in Volkswagen Anhui umbenannt worden. (ampnet/jri)