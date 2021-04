Fast wie einst 1969: Harley-Davidson Electra Glide Revival

Icons Collection nennt Harley-Davidson eine neue Reihe geplanter Sondermodelle, die in streng limitierter Stückzahl stilistisch an die Tradition der Marke erinnern oder neue Designideen aufgreifen. Jedes Motorrad der Icons Collection wird mit einer Seriennummer versehen und der Käufer erhält ein Echtheitszertifikat. Den Reigen der ein bis zwei Modelle pro Jahr eröffnet die Electra Glide Revival. Sie ist auf 1500 Einheiten begrenzt und wendet sich an Freunde der alten amerikanischen Motorradschule.

Die in Weiß lackierte Verkleidung und die Koffer erinnern an die Electra Glide von 1969, bei der diese nur als weiße Glasfaserteile angeboten wurden. Dazu kommen weitere Attribute des Jahrzehnts und viel Chrom. Auch die einzig verfügbare Lackierung und der Solosattel mit Spiralfeder erinnern an das Vorbild.



Die Harley-Davidson Electra Glide Revival wird vom 1,87-Liter-V-Twin mit 94 PS (69 kW) angetrieben und kostet 29.995 Euro. (ampnet/jri)