Der Kunde behält sein Auto von der Bestellung an im Blick

Cupra treibt die Digitalisierung weiter voran. Kunden können ab sofort den Service „Cupra Priority“ nutzen. Die digitale Dienstleistung erlaubt dank eines besonderen Produktionsprozesses, dass maßgeschneiderte Fahrzeuge innerhalb von 30 Tagen beim Händler bereitstehen (vorbehaltlich regionaler Zulassungsfristen). Dabei kann der gesamte Lieferprozess vom Kunden digital nachverfolgt werden. Mit dem Cupra Tracking Tool kann er sich jederzeit über den aktuellen Status seiner Bestellung informieren – vom Bestelleingang über Informationen zum Produktionsprozess bis hin zur Ankunft beim Händler und der Auslieferung des Fahrzeugs.

Cupra startet den neuen Dienst für die Plug-in-Hybridversionen des Formentor und ab der zweiten Jahreshälfte für den vollelektrischen Born. Cupra Priority wird schrittweise in den größten europäischen Märkten eingeführt. Der Service startet noch in Deutschland, Spanien, Österreich, Italien und der Schweiz; die Niederlande folgen in den kommenden Monaten.



Mit Cupra Priority können Kunden ihr Fahrzeug ganz individuell zusammenstellen und dabei aus zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten wählen. Für die Fahrzeuge, die über den Priority-Service bestellt werden können, wurde ein spezieller, flexibler Produktions- und Logistikprozess geschaffen. Dabei werden virtuell Plätze auf der Produktionslinie reserviert, damit sichergestellt ist, dass die Fahrzeuge pünktlich gefertigt und ausgeliefert werden können. Ausgehend von einer Standardkonfiguration kann der Produktionsauftrag noch bis zu einer Woche vor Fertigungsbeginn in die vom Kunden gewünschte Konfiguration geändert werden.



Durch den flexiblen Produktionsprozess und die schnelle Auslieferung optimiert Cupra Priority auch das Bestandsmanagement der Importeure und Händler. Die Möglichkeit, Bestellungen noch bis zu einer Woche vor Produktionsbeginn zu verändern, mindert für die Händler das finanzielle Risiko, das mit der Lagerung von großen Fahrzeugbeständen verbunden ist. Für den Kunden bietet die digitale Dienstleistung die Möglichkeit, sein Wunschfahrzeug individuell, schnell und zuverlässig zu konfigurieren und liefern zu lassen. Darüber hinaus enthält das Angebot kostenlos das Cupra-Care-Service-Paket, das den Concierge-Service, zehn Jahre Mobilitätsgarantie, bis zu vier Jahre Reifen Care sowie 24 Monate Smart Mobility beinhaltet. (ampnet/jri)