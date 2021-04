Renault Mégane auch als Fünftürer mit drei Motoren unterwegs

Zuwachs für die Plug-in-Hybridfamilie von Renault: Der Mégane E-Tech Plug-in 160 ist ab sofort zum Einstiegspreis von 33.890 Euro auch in der fünftürigen Variante bestellbar. Der 94 PS (69 kW) leistende 1,6-Liter-Benziner ist mit zwei Elektromotoren gekoppelt, die 25 kW (34 PS) und 49 kW (67 PS) zu der Sytemleistung von 160 PS (118 kW) beitragen. Das schwächere E-Aggregat dient als Starter-Generator. Das automatische Multi-Mode-Getriebe verfügt über zwei Fahrstufen für den elektrischen Antrieb und vier Fahrstufen für den Verbrennungsmotor. Das System erlaubt insgesamt 15 Fahrstufen- und Antriebskombinationen.

Der Renault Mégane E-Tech Plug-in 160 hat einen WLTP-Normwert von 1,2 Litern je 100 Kilometer und ist in drei Ausstattungstufen erhältlich. Käufer des Modells profitieren vom Umweltbonus für Elektroautos in Höhe von 4500 Euro sowie zusätzlich von einer Renault Prämie von mindestens 2250 Euro. Hinzu kommt für gewerbliche Kunden die reduzierte Dienstwagenbesteuerung in Höhe von 0,5 Prozent. (ampnet/jri)