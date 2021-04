Auto Shanghai 2021: China bekommt einen Peugeot 4008

Nach nur drei Jahren verschwand 2015 so gut wie sang- und klanglos der Peugeot 4008 als Ableger des Mitsubishi ASX und Zwilling des Citroën C4 Aircross vom europäischen Markt. Auf der Auto Shanghai (–28.4.2021) feiert zumindest die Modellbezeichnung für den lokalen Markt ihre Wiedergeburt. Mit einer Länge von 4,51 Metern ist der neue 4008 etwa sechs Zentimeter länger als der 3008, dem er recht ähnlich ist. Zudem fällt der Radstand größer aus.

Angeboten wird der in China mit Partner Dongfeng für den lokalen Markt produzierte 4008 mit 170 PS und 211 PS sowie als Plug-in-Hybrid mit 300 PS Systemleistung. Alle Motoren sind an eine Acht-Gang-Automatik gekoppelt. Das Design orientiert sich an den europäischen GT-Versionen von Peugeot. Die Einstiegsversion des 4008 kostet umgerechnet rund 21.700 Euro, der 4008 PHEV startet bei knapp 32.000 Euro. (ampnet/jri)