Auto Shanghai 2021: A6 e-Tron Concept – Ergänzung, kein Ersatz

Erst drei Jahre alt ist der Audi A6, und jetzt bringt Audi schon einen Nachfolger? Dies könnte man angesichts des vollelektrischen A6 e-Tron Concept vermuten, den die Ingolstädter jetzt auf der Automesse in Shanghai (–28.4.2021) vorgestellt haben. Doch Audi stellt klar: Dieses Auto wird zwar in zwei Jahren in ganz ähnlicher Form auf den Markt kommen, ersetzen wird es den aktuellen A6 jedoch nicht.

Denn noch ist längst nicht klar, ob und inwieweit sich die Elektromobilität weltweit durchsetzen wird. Auch die Audianer wissen, dass die Ladeinfrastruktur fast überall stark zu wünschen übrig lässt – und gerade die A6-Kundschaft legt häufig Wert darauf, lange Distanzen in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen.



Die 4,96 Meter lange Fastback-Limousine, die noch ohne Interieur dargestellt wird, soll ab 2023 angeboten werden – als zweites Audi-Modell auf der gemeinsam mit Porsche entwickelten PPE-Architektur. Vorher wird ein SUV namens Q6 e-Tron auf den Markt kommen, und auch der nächste Porsche Macan steht auf dieser Plattform. Vorsichtshalber wird jedoch auch Porsche dem aktuellen Macan mit Verbrennungsmotor ein Facelift auf den Weg geben und ihn parallel zum E-Auto weiter anbieten.



Die scharf gezeichnete Karosserie des Konzeptautos ist völlig eigenständig und teilt keine Bleche mit dem regulären A6. Tatsächlich ähnelt der stilistische Ansatz eher dem A7 Sportback. Futuristische Lichteffekte und eine eigenständige Frontmaske sorgen für zusätzliche Differenzierungen. Die voluminöse 100-kWh-Batterie soll für über 700 Kilometer Reichweite gut sein – allerdings nach dem sehr optimistischen WLTP-Zyklus. Die Batterie ist so geschickt untergebracht, dass der A6 e-Tron Concept deutlich flacher wird als andere Elektroautos, bei denen die Hersteller gerne auf die Ästhetik eines SUV zurückgreifen, ohne dass damit entsprechende Geländeeigenschaften korrespondieren.



Je nach Ladezustand der Batterie und bei Verfügbarkeit entsprechender Ladesäulen sollen sich in zehn Minuten bis zu 300 WLTP-Kilometer in den Akku pressen lassen. Um die mehr oder weniger langen Ladezeiten, die sich bis in die Nacht erstrecken können, interessanter zu gestalten, soll der A6 e-Tron zur Unterhaltung der pausierenden Insassen Videospiele an Wände projizieren können.



Mit zwei Elektromotoren, jeweils einer an der Vorder- und Hinterachse, soll der A6 e-Tron Concept eine Spitzenleistung von 350 kW (476 PS) und 800 Newtonmeter Maximaldrehmoment aufbieten. Es wird auch Varianten mit reinem Heckantrieb geben; ein gänzlich neuer Ansatz für die Marke, deren Frontantriebs-Konzepte vor 50 Jahren den VW-Konzern vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit gerettet hatten.



Selbst die schwächsten Varianten sollen den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als sieben Sekunden absolvieren – ein Wert, den übrigens aktuell auch der leistungsschwächste und dennoch 250 km/h schnelle Benziner A6 45 TFSI erreicht. Über die Spitzengeschwindigkeit des kommenden Elektro-A6 schweigt sich Audi derzeit noch aus.



Zudem spricht Audi über ein leistungstarkes Spitzenmodell, das in weniger als vier Sekunden von 0 auf 100 km/h sprintet; es könnte als RS-Modell auf den Markt kommen. Dabei ist noch unklar, ob der Differenzierungsgrad zum normalen A6 e-Tron eher dem klassischen RS6 entspricht, der sich durch massive Optimierungen an Fahrwerk und Karosserie auszeichnet, oder dem vollelektrischen RS e-Tron GT. Bei diesem Elektroauto beschränkt sich die Differenzierung zum Ausgangsmodell weitestgehend auf Software-Funktionen.



Der Audi A6 e-Tron soll zunächst in Ingolstadt produziert werden, später dürfte er auch in China vom Band laufen. Der Vergleich mit dem weitergebauten A6 konventioneller Bauart dürfte den Audianern Aufschluss über die Käuferpräferenzen in der Oberklasse geben. (ampnet/jm)