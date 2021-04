Auto Shanghai 2021: Audi zeigt gleich vier Weltpremieren

Audi präsentiert auf der diesjährigen Auto Shanghai gleich vier Weltpremieren. Auf dem gemeinsamen Messestand mit den chinesischen Partnerunternehmen FAW und SAIC zu sehen sind das neue Konzeptfahrzeug Audi A6 e-tron concept und der erneuerte Audi Q5L. Dazu der Audi A7L und eine noch in Tarnfolie gehüllte SUV-Studie mit dem Namen Audi concept Shanghai.

Vor allem für Europa interessant als Elektrovariante des A6 ist dabei das Showcar A6 e-tron concept, das erstmals auf der neuen, ausschließlich den E-Automobilen vorbehaltenen PPE-Plattform aufbaut. Die 4,96 Meter lange Sportback-Limousine besitzt eine 100-kWh-Batterie mit einer möglichen WLTP-Reichweite von mehr als 700 Kilometern. Die 800-Volt-Technologie an Bord soll dafür sorgen, dass in gerade einmal 10 Minuten Energie für 300 Kilometer nachgeladen werden kann. Die künftige Serienversion wird in Europa und in China gebaut und soll weltweit angeboten werden.



Mit dem neuen Audi Q5L komplettiert die Marke die Überarbeitung der SUV-Baureihe nun auch in der Version mit langem Radstand. Der SUV wird auch weiterhin im Werk Changchun im Joint Venture mit FAW-VW gebaut.



Im Serien-Outfit zeigt sich die neu entworfene Limousine Audi A7L, die im Laufe des Jahres mit der Produktion startet. Gefertigt in Shanghai und dem chinesischen Markt vorbehalten, fährt der Mix aus A7 Sportback und Limousine mit Luftfederung, Hinterradlenkung und permanenten Allradantrieb quattro.



Noch in Tarnfolie gehüllt ist eine SUV-Studie mit dem Namen Audi concept Shanghai. Die Serienversion des rein elektrisch angetriebenen, 4,87 Meter langen Modells soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 enthüllt werden. (ampnet/fw)