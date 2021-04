Yamaha Track Days trotzen Corona

Dank eines mit den Behörden abgestimmten Hygienekonzeptes konnte Yamaha auf dem Hockenheimring seine ersten Track Days abhalten. Wer wollte, der konnte das eigene Motorrad gegen eine R1M, R1, R6 Race sowie eine R3-Cup-Maschine und eine Twin-Cup-Maschine zum Test auf der Rennstrecke tauschen. Außerdem standen mit GYTR-Zubehörteilen (Genuine Yamaha Technology Racing) hochgezüchtete R1 und R6 bereit.

Als Instruktoren standen unter anderem Supersport-Weltmeister Jörg Teuchert, Langstrecken-WM-Pilot Marvin Fritz und der zweifache IDM-SSP-Champion Max Enderlein zur Verfügung. Mit dabei war auch der neue Markenbotschafter Sandro Cortese. Die bekannten Workshops wurden durch Online-Seminare ersetzt.



Im Rahmen der Track Days fand auch das Auftakttraining für den Yamaha-R3-Blu-Cru-Cups Deutschland/Niederlande statt. Die neue Rennserie startet in Kürze im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in die erste Saison.



Die nächsten Yamaha Track Days Mitte Juni in Oschersleben sind bereits ausgebucht. (ampnet/jri)