Vorschau: Polo, Pan America und Praxistests

Bei Volkswagen steht die Präsentation des „neuen“ Polo an. Es dürfte sich aber um ein umfangreicheres Facelift handeln. Gänzlich neu hingegen ist die nächste Generation des Honda HR-V, der die Hybridisierung der Modellpalette fortsetzt und vor allem durch seinen markanten Kühlergrill auffällt. Auch Traditionsmarken wie Maserati kommen um die Teilelektrifizierung nicht mehr herum. So wird es künftig auch den Levante Hybrid geben. Und bei Fiat steht die Vorstellung des E-Ducato auf der Agenda, während Mercedes-Benz auf der Auto Shanghai den EQB auffährt.

Schon im Vorfeld hat die Harley-Davidson Pan America wegen ihrer Optik polarisiert. Wir sind Amerikas erstes Adventure Bike vor der Markteinführung gefahren. Der komplett neu entwickelte Motor überzeugte dabei ebenso wie die Offroad-Qualitäten. Mehr in unserer Fahrvorstellung. Die Caravaning-Branche segelt derweil weiter im Höhenflug. Wie lange hält der Boom noch an und was bringt er den Kunden?



Unsere beiden Praxistests drehen sich um zwei Kleinwagen. Auch nach der Überarbeitung bietet Seat den Ibiza weiter mit einem Erdgasmotor an. Die Kosten des umweltverträglicheren Mobilität machen einen Kauf auch bei geringer Jahres-Kilometerleistung attraktiv, meint unser Autor Michael Kirchberger. Und das Tanken gelingt deutlich schneller als bei einem E-Auto. Und Guido Borck hat sich den überarbeiteten Kio Rio einmal näher angeschaut. Neben mehr Sicherheit sowie einem Online-Multimediasystem gibt es nun auch einen Mildhybrid.



Darüber hinaus bekommen Sie bei uns wie gewohnt die ganze Woche über tagesaktuelle Meldung rund um (fast) alles, was Räder hat. Zudem halten wir Sie über die Entwicklungen in der Automobilwirtschaft und Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (ampnet/jri)