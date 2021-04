Wieder schafften es acht Artikel unserer Autoren in die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“. Die Redaktion sieht das als Bestätigung ihres Wegs, unter dem Dach der Autoren-Union Mobilität erstklassige Inhalte für Medien anzubieten. Das Autorennetzwerk kann immer aus der erste Reihe berichten.

Von den in der vergangenen Wochen 349.645 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Brüssel nimmt das Verbrenner-Verbot vom Tisch

2. Vorstellung Mercedes EQS: Das Imperium summt zurück

3. Energiewende: Droht E-Fahrern der elektrische Lockdown?

4. Praxistest Weinsberg Pepper: Auf Tour im Rundum-Sorglos-Paket

5. Las Vegas Loop: Elons erster Tunnel ist fertig

6. Vorstellung Audi Q4 e-Tron: Einstieg in die Ingolstädter Elektro-Klasse

7. Brennstoffzelle und Oberleitung statt Diesellokomotiven

8. Kommentar: Tesla macht mobil – Gaga statt Giga?

9. Opels Marketingkampagne hat ein neues Gesicht

10. GMC Hummer EV: Comeback als Elektro-Monster



549.439 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lagen die vom Mercedes EQS ganz vorn, bei den Videos eines vom Soundsystem im Opel Corsa-e Rally. (ampnet/Sm)