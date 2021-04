Porsche verkauft über ein Drittel mehr Autos

Porsche hat in den ersten drei Monaten des Jahres weltweit 71.986 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 36 Prozent mehr als im ersten Quartal 2020. Der Sportwagenhersteller legte in allen Vertriebsregionen zweistellig zu.

Bestseller war mit 22.458 Einheiten der Macan. Dahinter folgten der Cayenne mit 19.533 Stück und der 911 mit 9133 Kunden Auslieferungen. Mit 9072 Verkäufen lag der Taycan dicht dahinter. Außerdem gingen 6190 Porsche 718 Boxster und Cayman sowie 5600 Panamera an Kunden in aller Welt.



China bleibt größter Einzelmarkt der Marke. Im ersten Quartal 2021 lieferte das Unternehmen dort 21.991 Fahrzeuge aus. Das entspricht einer Steigerung von 56 Prozent. Die Region Asien-Pazifik, Afrika und Nahost insgesamt kam auf 32.129 Einheiten und ein Plus von 46 Prozent. In den USA steigerte Porsche den Absatz um 45 Prozent auf 17.368 Sportwagen, während die Verkäufe in Europa mit 19.389 Autos um 16 Prozent zunahmen. In Deutschland wurden im zurückliegenden Quartal 5957 Fahrzeuge ausgeliefert, 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. (ampnet/jri)