Volvo-Chef Niederlande übernimmt auch Volvo-Deutschland

Herrik van der Gaag (48) wird neuer Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH mit Sitz in Köln und trägt ab 1. Mai 2021 die Verantwortung für zwei Märkte: die Niederlande, wo er am 1. Juli 2018 die Geschäftsführung übernahm, und Deutschland. Beide Landesgesellschaften der schwedischen Automobilmarke in chinesischem Besitz bleiben rechtlich eigenständige Unternehmen.

Herrik van der Gaag folgt damit auf Thomas Bauch (58), der nach mehr als sieben Jahren an der Spitze der deutschen Importeursgesellschaft zukünftig seine Kompetenz international einbringen wird, um die Transformation von Volvo Cars bei Wachstum, Elektrifizierung und Online-Geschäft für den Mutterkonzern Volvo Cars (Göteborg) mit voranzutreiben. (ampnet/Sm)