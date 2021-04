Fünf Sterne im Euro NCAP-Crashtest für Skoda Enyaq iV und VW ID 4

Die europäische Crashtest-Organisation Euro NCAP hat die Sicherheitsbewertungen von drei neuen Autos und einer neuen Variante veröffentlicht. Dabei erzielen sowohl der VW ID 4 als auch sein MEB-Plattformzwilling Skoda Enyaq iV jeweils die Bestnote von fünf Sternen. Dagegen wird der Dacia Sandero Stepway nur mit mageren zwei Sternen bewertet. Dies gilt auch für die Limousinenversion Logan, die aber in Deutschland nicht verkauft wird. Auch das Plug-in-Hybrid-Derivat des Cupra Formentor, bereits im vergangenen Monat getestet, wird in die Liste der Fünf-Sterne-Modelle aufgenommen.

Sowohl ID.4 als auch Enyaq iV zeigten in den einzelnen Testprozeduren beeindruckende Leistungen und liegen in den Bewertungsbereichen nur wenige Punkte auseinander. Mit robusten Strukturen zum Schutz der Insassen und der Hochvoltbatterie sowie serienmäßigen Front-, Vorhang- und Mittelairbags erreichen beide Elektro-SUV eine Punktzahl von über 90 Prozent beim Insassenschutz für Erwachsene. Der Enyaq iV schneidet mit 94 Prozent sogar noch einen Punkt besser ab als der Wolfsburger Genspender. Dafür schützt dieser die schwächeren Verkehrsteilnehmer mit 76 Prozent etwas besser als das tschechische Stromer-Pendant (71 Prozent). Beim Insassenschutz für Kinder liegen beide Fahrzeuge mit 89 Prozent gleich auf, bei den Assistenzsystem fährt der ID 4 dank der umfangreicheren Serienausstattung mit 85 Prozent drei Punkte mehr ein.



Im Gegensatz dazu bleiben der Dacia Sandero Stepway und die Logan Limousine ihrem Billig-Image treu. Zwar schneiden sie beim Insassenschutz für Erwachsene und Kinder mit Werten um die 70 Prozent gerade noch ausreichend ab, fallen aber bei Fußgängerschutz und Sicherheitsausstattung mit 41 und 42 Prozent glatt durch. So bemängeln die Prüfer, das Radar-Notbremssystem reagiere zwar auf andere Fahrzeuge – was ohnehin bald gesetzlich vorgeschrieben sein wird – aber ist nicht darauf ausgelegt, Zusammenstöße mit Fußgängern oder Radfahrern zu verhindern. Auch eine Fahrspurunterstützung gibt es nicht. Einzig der Aufprallschutz sei respektabel, das dem Auto nach dem Euro NCAP-Urteil sogar zu einem Vier-Sterne-Wertung verhelfen könnte, wenn es nicht die vielen anderen Defizite gäbe. (ampnet/fw)