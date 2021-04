HUK-Coburg Telematik-App: Ökologisch Fahren für den guten Zweck

Ab sofort spornt die HUK-Coburg ihre Telematik-Kunden in der „Mein Auto“-App zum umweltbewussten Fahren an. Die neue „Eco Drive“-Anzeige bewertet das nachhaltige Fahrverhalten anhand von Geschwindigkeit, Beschleunigung und Streckeneigenschaften. Aus diesen Daten wird ein idealer umweltfreundlicher Verbrauch errechnet, der mit dem tatsächlichen Fahrverhalten abgeglichen und auf einer Stufenskala angezeigt wird. Mit diesem Feedback können Nutzer dann ihren Fahrstil einschätzen und entsprechend anpassen.

Zählt der Nutzer am Monatsende zu den umweltbewusstesten Fahrern, sammelt er Blätter, die am Ende des Kalenderjahres in einen Euro-Betrag umgerechnet werden, mit dem die HUK-Coburg gemeinnützige Organisationen unterstützen will. „Mit Eco Drive setzen wir bewusst Anreize, Mobilität umweltbewusst und verantwortungsvoll zu gestalten“, sagt HUK-Coburg-Vorstand Jörg Rheinländer. (ampnet/fw)