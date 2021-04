Seat setzt Livestream-Konzerte mit Max Giesinger fort

Nach einer Pause im vergangenen Jahr setzt die spanische VW-Tochter ihre digitalen Livestream-Konzerte nun in der neuen Reihe #SEATsounds Live mit dem deutschen Musiker Max Giesinger fort.

An jedem dritten Donnerstag im Monat überträgt Seat um 19 Uhr ein Livestream-Konzert mit einem musikalischen Stargast auf seinem Youtube-Kanal. Den Anfang machte bei der Premiere Mitte März die 25-jährige Singer-Songwriterin Madeline Juno. Am 15. April geht die Reihe nun mit Max Giesinger weiter. Der 32 Jahre alte Sänger und Songwriter wird ab 19 Uhr rund 45 bis 60 Minuten mit seinen Hits wie „Wenn sie tanzt“ oder „80 Millionen“ live performen.



Alle Künstler treten im privaten Umfeld, also zum Beispiel im heimischen Wohnzimmer oder im eigenen Studio auf. Mit der digitalen Veranstaltungsreihe will die Marke etablierten wie aufstrebenden deutschen Künstlern während der pandemiebedingten Einschränkungen eine Plattform bieten. Die Zuschauer können während des Livestreams via Chat mit den Künstlern interagieren. Das Konzert bleibt außerdem als Video-on-Demand auf Youtube verfügbar. Am 20. Mai wird der Berliner Rapper, Sänger und Musikproduzent BRKN live performen. (ampnet/fw)