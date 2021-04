Vladimir Leonov startet für Yamaha

Mit Vladimir Leonov verstärkt ein erfahrener Top-Pilot das IDM-Superbike-Team von Racing-Enthusiast und Teambesitzer Denis Hertrampf. Neben dem 18 Jahre alten Youngster Max Schmidt wird der in Moskau lebende Renn-Routinier, 33, auf einer Yamaha R1M in der höchsten nationalen Serie IDM Superbike 1000 auf Punktejagd gehen. In Vorbereitung auf den Saisonauftakt auf dem Lausitzring am ersten Mai-Wochenende steht am kommenden Wochenende der erste Test in der neuen Konstellation in Hockenheim an. (ampnet/jri)