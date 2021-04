Opels Marketingkampagne hat ein neues Gesicht

Opels Marketingkampagne „#TeamMokka“ ist komplett. Die 23-jährige Ashley aus München hat sich in einem Casting der aktuellen „Germany’s Next Topmodel“-Staffel gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt. Dabei mussten die Nachwuchsmodels die Kundenjury in 30 Sekunden überzeugen, warum sie als Botschafter für den neuen Mokka die perfekte Ergänzung für das Social-Media-Team sind.

Dabei waren Selbstbewusstsein und Authentizität gefragt. „Mit ihrer Persönlichkeit und den klaren Zielen, die sie sich setzt, passt Ashley perfekt in unser #TeamMokka und wird in den kommenden Monaten in unserer Digitalkampagne für Aufmerksamkeit sorgen“, sagt Opel Deutschland-Marketingdirektor Albrecht Schäfer. In einem Portraitvideo (www.youtube.com/watch?v=XYvR-HELNwo) erzählt die Jurastudentin und Leichtathletin, warum sie die Richtige für den Opel-Job ist. (ampnet/fw)