Deutscher Pkw-Markt im ersten Quartal sehr schwach

Der Pkw-Markt in Deutschland hat im März wieder deutlich angezogen. So wurden laut KBA 292.349 Pkw zugelassen und damit 35,9 Prozent mehr als im März 2020, als sich der erste Corona-Lockdown bemerkbar machte. Gut zwei Drittel (65,4 Prozent) davon wurden gewerblich, ein Drittel (34,5 Prozent) privat zugelassen. Allerdings zeigt die Bilanz nach Abschluss des ersten Quartals mit insgesamt 656.452 Pkw immer noch ein Minus von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und vom Vorkrisenniveau ist der deutsche Pkw-Markt noch weit entfernt. So liegt der vergangene Monat 15 Prozent unter der Marke von März 2019.

Immerhin konstatiert das KBA bei allen deutschen Marken im März positive Vorzeichen und zum Teil zweistellige Zuwächse. Den größten Anteil an den Neuzulassungen beanspruchte hier die Marke VW mit 19,3 Prozent. Bei den Importeuren behauptete sich Konzerntochter Skoda mit 5,8 Prozent, gefolgt von Seat mit einem Anteil von 4,8 Prozent. Über ein Drittel aller Neuzulassungen entfiel auf die Segmente SUV (24,8 Prozent) und Kompaktklasse (17,8 Prozent).



Auch die alternativen Antriebe zeigten durchgehend eine positive Entwicklung. Die neu zugelassenen Elektro-Pkw (BEV) erreichten mit 30.101 Fahrzeugen eine deutliche Steigerung von 191,4 Prozent und einen Anteil von 10,3 Prozent. Es kamen 81.220 Hybrid-Pkw (27,8 Prozent), darunter 35.580 Plug-in-Hybride (12,2 Prozent) zur Neuzulassung. 674 Flüssig- und 571 Erdgasfahrzeuge erzielten zusammen zwar ein Plus von 111,4 Prozent, wobei der Anteil hier insgesamt nur 0,4 Prozent betrug.



Aber auch die 115.174 neu zugelassenen Pkw mit Benzinmotoren zeigen eine Steigerung um 7,1 Prozent, so dass ihr Anteil nun bei 39,4 Prozent lag. 64.518 Diesel-Pkw bedeuten mit einem Anteil von 22,1 Prozent einen Rückgang von 5,0 Prozent Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Pkw verringerte sich um 15,3 Prozent und lag bei 126,2 g/km. (ampnet/fw)