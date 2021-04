Virtuelle House-Music-Party zur Einführung des neuen Opel Mokka

Sechs Locations, sechs europäische Top-DJs, sechs Stunden feinste House-Musik – zum Start des neuen Mokka veranstaltet Opel am kommenden Freitag (9. April) eine virtuelle DJ-Night. Das Online-Event namens „Less Normal Experience“ wird zusammen mit dem internationalen House Music-Label Defected Records, das auch schon an dem TV-Spot zur Einführungskampagne des neuen Mokka beteiligt war, organisiert.

Ab 19 Uhr sollen über die Szene hinaus bekannte DJ-Größen eine Dance-Party für Homeclubbers auf der ganzen Welt performen. Der Niederländer Ferreck Dawn wird in der Opel Classic-Garage am Stammsitz in Rüsselsheim an den Turntables stehen. Die Chartstürmer von Purple Disco Machine werden vom Dach des „The Weekend Club“ in Berlin agieren. Melvo Baptiste sowie die Top-DJane Sam Divine legen im Londoner Defected-Hauptquartier auf. Der französische DJ Folamour schickt musikalische Grüße vom Rooftop-Club Le Baou in Marseille und das britische Duo Gorgon City schließt sich für die Freitagabend-Session transatlantisch aus London und Chicago zusammen.



Das Event wird auf der Opel-Website, auf YouTube und weiteren Kanälen wie Twitch und Facebook übertragen. (ampnet/fw)