Die Top Ten der Woche vor dem Osterfest

Wieder deutlich über 800.00 Abrufe und Downloads aus der Content-Datenbank des „Auto-Medienportals“ in der vergangenen Woche bis Freitag um Mitternacht. Besonders die speziellen Arbeiten der Autoren haben offensichtlich überzeugt. Ihnen und unseren Kollegen in den Redaktionen wünschen wir ein schönes – dieses Jahr noch einmal – besinnliches Osterfest. Bleiben Sie gesund!

Von den 331.009 in der Woche abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Vorstellung Lynk & Co 01: Nur für Mitglieder

2. Praxistest Audi A6 55 TFSI Quattro: Von Meisterbock und Segeltörns

3. Die ersten VW ID 4 werden ausgeliefert

4. 200.000 Bentley in 102 Jahren

5. Gaffern drohen bis zu zwei Jahre Haft

6. Ford-Schnitt: Aus für den Mondeo

7. Elon Musk, Tesla und das Grundwasser in Brandenburg

8. Neue C-Klasse kommt ans Kabel

9. Fahrbericht Mitsubishi Eclipse Cross PHEV: Durch Strom zu neuem Schwung

10. Fahrt ins Schlaue?



483.459 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Das Foto der Woche zeigt den 200.000ste Bentley mit dem ältesten noch existierenden Fahrzeug, einem EXP 2 von 1920. Das Video der Woche stellt den Lynk & Co 01 der neuen Marke aus dem Hause Geely in insgesamt zehn Footage-Schnippseln vor. Einer davon kam auf Platz 1 bei den Videos. (ampnet/Sm)