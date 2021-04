Renault gründet neue Car-Sharing-Marke und zeigt Prototyp

Parkraum, Verkehrsstaus, Umweltbelastung – um Mobilität in urbanen Gebieten auch in Zukunft möglich zu machen, hat Renault eigens die Marke Mobilize gegründet, die nun in einem ersten Schritt das Car-SharingConcept Car EZ-1 Prototype präsentiert.

Unter dem Dach der neuen Marke sollen Patrick Lecharpy und sein Design-Team das Mobilitätssystem komplett neu interpretieren. „Wir sollten eine Mobilitätslösung finden, die Anforderungen von Nutzern, Städten und Anbietern gleichermaßen perfekt erfüllt”, sagt der Mobilize Design Direktor. Nach umfangreichen Recherchen, Selbstbeobachtungen und Tests bestehender Car-Sharing-Anbieter entwickelte sich Schritt für Schritt das Konzept und das Design des EZ-1 Prototype als ein vernetztes, elektrisch angetriebenes Fahrzeug, das zu einem Großteil aus recycelten und recyclebaren Materialien besteht.



„Wir möchten so vielen Menschen wie möglich den Zugang zu einer Transportlösung bieten, die einfach zu nutzen ist und viel Spaß macht – ohne dass dafür Eigentum erworben werden muss”, so Patrick Lecharpy. (ampnet/fw)