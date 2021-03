Sicher auf nasser Straße, griffig auf Gras, Sand und Schotter

Immer mehr Autofahrer entscheiden sich für SUVs oder Crossover. Unter den zehn meistverkauften Fahrzeugen Europas finden sich bereits drei dieser hochbeinigen Exemplare. Auch wenn dabei eher den robuste Look, die erhöhte Fahrposition oder den bequemen Einstieg als die extreme Off-Road-Performance eines Geländewagens im Vordergrund steht. Gilt es einen Wohnwagen, eine Pferdebox oder sonstige Anhänger auf diversen Untergründen zu ziehen, braucht es entsprechende Traktion und den passenden Reifen. Wie beispielsweise den neuen EfficientGrip 2 SUV von Goodyear, der speziell für die Anforderungen von SUV-Fahrern entwickelt wurde.

Er bietet im Vergleich zum Pkw-Reifen (EfficientGrip Performance 2) über ein 33 Prozent dickeres Untergummi, das in Kombination mit einer doppelt so starken Karkasse die geforderte Haltbarkeit bietet. Außerdem sorgen die stärkere Seitenwand und das 35 Prozent stärkere Gürtelmaterial in der Konstruktion nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für eine präzise Lenkung und Dynamik.



Außerdem verspricht Goodyear für seinen neuen SUV-Reifen eine um 25 Prozent längere Laufleistung im Vergleich zum Vorgänger. In punkto Nassbremsen ist er durch das EU-Reifenlabel mit der besten Kategorie A gekennzeichnet. Bestätigt nicht zuletzt auch die Fachzeitschrift Auto Bild allrad, die ihn nach einem Leistungsvergleich auf nasser und trockener Straße sowie auf Sand, Schotter, Gras und Schlamm zum besten Reifen im aktuellen Sommerreifentest gekürt hat. (ampnet/fw)