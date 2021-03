Cupra startet Online-Neuwagensuche

Finden statt suchen: Cupra-Kunden können ab sofort von zu Hause aus auf cupraofficial.de die Lagerbestände aller teilnehmenden Händlern durchstöbern. Dort haben sie die Möglichkeit, die Fahrzeuge nach Standort, Modell, Preis und anderen Kriterien zu filtern. Wer ein passendes Modell findet, kann den entsprechenden Händler unmittelbar per Telefon oder Online-Formular kontaktieren. Der Vertragsabschluss findet dann wie gewohnt im Autohaus statt.

„Damit kann jeder ein passendes Fahrzeug quasi ohne Lieferzeit bestellen“, sagt Alexander Buk, Vertriebsleiter bei Seat Deutschland. „Gleichzeitig unterstützen wir unsere Partner beim Neuwagengeschäft und halten die Lagerbestände gering.“



Teilnehmende Betriebe können Fahrzeuge im Händler-Client für den Online-Verkauf markieren und so auf cupraofficial.de anbieten. Wird ein Fahrzeug an einen Kunden verkauft, wird es automatisch aus dem Online-Bestand gelöscht. Das System funktioniert auch in die andere Richtung. Bereits reservierte oder verkaufte Fahrzeuge sind nicht für die Online-Neuwagensuche aktivierbar. (ampnet/fw)