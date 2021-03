Triumph lädt zum exklusiven Fahrtraining am Baden-Airpark

Triumph Motorrad Deutschland lädt am 07. Mai zur "Racetrack Experience" ins DrivingCenter am Baden-Airpark. Das exklusive Fahrtraining mit erfahrenen Instruktoren von MotoControl richtet sich vom Anfänger bis zum Routinier an Fahrerinnen und Fahrer mit ganz unterschiedlichem Erfahrungslevel. Einzige Voraussetzung ist eine eigene Triumph mit Straßenzulassung und genug Schräglagenfreiheit für die Rundstrecke. Die Ticket-Anzahl zum Komplettpreis von 299 Euro inklusive Verpflegung ist auf 40 Plätze limitiert.

Bei den Fahrten auf dem vielseitigen Rundkurs werden die Gruppen individuell nach Erfahrung und Fahrkönnen eingeteilt. Der Event ist daher für Fahrerinnen und Fahrer aller Levels geeignet und richtet sich auch und gerade an A2-Einsteiger mit 48 PS. Chopper- und Cruiser-Modelle können nicht am Training teilnehmen. Eine Motorradschutzbekleidung (Leder oder Textil, inklusive Protektoren) ist Pflicht. Zusätzlich gibt es die Option, einige Triumph-Modelle vor Ort Probe zu fahren.



Weitere Infos und Buchung unter: https://www.triumphmotorcycles.de/public-content-de/racetrack-experience. (ampnet/fw)