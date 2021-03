Subaru XV: Aufgefrischt und elektrifiziert ins neue Modelljahr

Subaru hat seinem Crossover-SUV XV zum Modelljahr 2021 ein leichtes Facelift spendiert. Die wesentlichen Änderungen betreffen einige optische Auffrischungen und das Allradassistenz-System X-Mode. Die Preise für den neuen XV beginnen bei 23.690 Euro für den XV 1.6i Trend, der elektrifizierte XV 2.0ie ist ab 33.990 Euro zu haben.

Äußerlich kommt der 4,49 Meter lange Crossover mit modifizierter Frontpartie und neu eingefassten Nebelscheinwerfern daher. Innen fällt das aufgeräumte Cockpit mit dem bis zu acht Zoll großen Touchscreen inklusive Smartphone-Einbindung auf. Der Innenraum ist klar gegliedert und die Instrumente gut ablesbar. Dank des Radstands von knapp 2,67 Meter sind die Platzverhältnisse auch im Fond gut.



Als Motoren stehen der bekannte 114 PS (84 kW) starke 1,6-Liter-Boxer-Vierzylinder und ein Mildhybrid-Antrieb, der auch im Forester und Impreza zum Einsatz kommt, bereit. Die elektrifizierte Variante besteht aus dem Zweiliter-Boxermotor mit 150 PS (110 kW), der von einem 12,3 kW (16,7 PS) starken Elektromotor unterstützt wird. Der Verbrenner erreicht sein maximales Drehmoment von 194 Nm bei 4000 Umdrehungen. Der E-Motor ist im Gehäuse des CVT-Getriebes, das sieben Gänge simuliert, integriert und die Lithium-Ionen-Batterie befindet sich oberhalb der Hinterachse. Diese Anordnung sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt sowie eine bessere Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse.



Seine Energie zieht das E-Aggregat aus der Lithium-Ionen-Batterie, die mithilfe von rekuperierter Bremsenergie und überschüssigem Drehmoment gespeist wird. Auf kurzen Strecken (maximal 1,6 Kilometer) kann der E-Motor mit behutsamem Gasfuß bis maximal 40 km/h auch alleine für den Vortrieb sorgen. Der e-Boxer arbeitet mit erweitertem Allradmanagement-System und adaptiver Getriebesteuerung. Die Motorcharakteristik lässt sich – wie bereits aus anderen Subaru-Modellen bekannt – über die beiden Modi „I“ (Intelligent) und „S“ (Sport) an die persönlichen Vorlieben anpassen. Im S-Modus sorgt die adaptive Getriebesteuerung für mehr Fahrdynamik und verbessert das Kurvenverhalten. In punkto Fahrdynamik und Handling ist der Japaner ein ausgesprochen angenehmes Fahrzeug.



Für die Fahrt ins Gelände steht dem Fahrer jetzt auch das erweiterte Allradsystem X-Mode – ebenfalls aus dem Forester bekannt – zur Verfügung. Das System verbessert durch die Steuerung von Motormanagement, Getriebe und serienmäßigem Allradantrieb die Traktion auf rutschigen Oberflächen und steilen Anstiegen. Der Fahrer kann dabei zwischen den Modi „Snow/Dirt“ (Schnee/Schmutz) und „Deep Snow/Mud“ (Tiefschnee/Schlamm) wählen.



Der knapp 1,6 Tonnen schwere Subaru XV spurtet aus dem Stand in 10,7 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht maximal 193 km/h in der Spitze. Den Normverbrauch beziffert Subaru auf 7,9 Liter. Die Kraft wird mittels eines stufenlosen CVT-Getriebes an die Räder gebracht und durch seinen permanenten Allradantrieb sichert sich der Japaner gegenüber zweiradgetriebenen Fahrzeugen einen klaren Vorsprung in Sachen Fahrstabilität. Gut gefedert bietet das Fahrwerk einen gelungenen Kompromiss aus Komfort und Fahrverhalten.



Der XV wird in den Ausstattungsversionen Trend, Active, Comfort und Platinum angeboten. Zahlreiche Assistenzsysteme sind bereits in der Basisausstattung wie beispielsweise das Eye-Sight-System und der radargestützte Spurwechsel-, Totwinkel- und Querassistent. (ampnet/uk)



Daten Subaru XV 2.0ie Lineartronic Platinum



Länge x Breite x Höhe (m): 4,49 x 1,80 x 1,59

Radstand (m): 2,67

Motor: Vierzylinder-Leichtmetall-Boxermotor Benzin, 1995 ccm, Direkteinspritzung

Leistung: 110 kW / 150 PS bei 5600 U/min

Max. Drehmoment: 194 Nm bei 4000 U/min

Elektromotor: 12,3 kW/16,7 PS

Drehmoment: 66 Nm

Lithium-Ionen-Batterie (V/kW/Ah): 118,4/13,5/4,8

Höchstgeschwindigkeit: 193 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 10,7 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 7,9 Liter

Effizienzklasse: B

CO2-Emissionen (WLTP): 180 g/km (Euro 6d-ISC-FCM)

Leergewicht / Zuladung: min. 1575 kg / max. 495 kg

Kofferraumvolumen: 340–1173 Liter

Max. Anhängelast: 1270 kg

Wendekreis: 11,6 m

Bereifung: 225/55 R 18

Wartungsintervall: 15.000 km/12 Monate

Basispreis: 30.690 Euro

Testwagenpreis: 37.540 Euro