Über 100 Produkte für Yamaha-Fans

Mit über 100 neuen Produkten bietet Yamaha in diesem Jahr seine bislang größte Kollektion an Freizeit- und Fahrerbekleidung sowie Merchandiseartikeln an. Es gibt T-Shirts und Hoodies, Pullover und Jacken, Motorradhandschuhe und Offroadhosen sowie Socken und Käppis. Zudem wurden neue Produkte wie Laptop-Schutzhüllen, Aufkleberbögen, Powerbanks und Halstücher, eine neue Ténéré-Tasse und ein Schlüsselanhänger für Adventure-Fans eingeführt. Außerdem gibt es ein Kinder-ATV-Lauffahrzeug, Weihnachtskugeln, Handtücher, eine Kinderfahrrad-Hupe, Strand-, Pool- und Campingartikel sowie vieles andere im Yamaha-Design mehr. (ampnet/jri)