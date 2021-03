200.000 Bentley in 102 Jahren

Bentley hat diese Woche das 200.00ste Fahrzeug in seiner 102-jährigen Geschichte gebaut. Es handelt sich um einen Bentayga Hybrid für einen chinesischen Kunden. Was nach wenig klingt, ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte, denn über drei Viertel aller Fahrzeuge wurden erst in den vergangenen 18 Jahren im Werk in Crewe gebaut. Es sind 155.582 Stück. Von 1919 bis 2002 entstanden lediglich 44.418 Bentley.

Wurden vor 20 Jahren noch 85 Autos im Monat gebaut sind es heute genauso viele an einem einzigen Tag. Und auf noch eine Zahl ist die britische Luxusmarke stolz: 84 Prozent aller für den englischen Heimatmarkt gebauten Fahrzeuge sind noch zugelassen. (ampnet/jri)