Cécilia Taieb übernimmt die globale Seat-Kommunikation

Cécilia Taieb wird zum 15. April 2021 Global Director of Communications bei Seat. Sie ist Nachfolgerin von Christian Stein, der zu Renault gewechselt ist.

Cécilia Taieb besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in strategischer Kommunikation, sozialen Medien, Führung und Change Management. Zuletzt verantwortete sie die globalen Unternehmensbelange von Astra Zeneca Oncology am Hauptsitz in Cambridge (Großbritannien). Zuvor hatte Taieb die Kommunikation für Astra Zeneca Spanien und die dazugehörige Stiftung geleitet. Zu ihren Qualifikationen im Bereich der Personalberatung gehört die Tätigkeit als Director of Communications, Training and Development für die Bereiche Südeuropa, Russland, Polen, Türkei und Afrika bei der Page Group (ehemals Michael Page Holding). Taieb besitzt einen Abschluss in Übersetzen und Dolmetschen sowie Internationalen Angelegenheiten vom ISIT (Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction) in Paris sowie einen Master-Abschluss in Internationalen Verhandlungen von der Universität Sorbonne Nouvelle in Paris. Zudem hat Cécilia Taieb an einem Führungskräftelehrgang in unternehmerischer Führung am MIT (Massachusetts Institute of Technology) teilgenommen. Sie spricht fließend Spanisch, Englisch und Französisch.



Cécilia Taieb berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an den Seat-Vorstandsvorsitzenden Wayne Griffith. (ampnet/jri)