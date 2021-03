Der Honda HR-V wird coupéhafter und komfortabler

Honda wird Ende des Jahres den nächsten HR-V auf den Markt bringen. Das Kompaktmodell erhält eine coupéhaftere Linie. Wert wurde bei der Neuentwicklung des SUV auf eine möglichst optimale Raumausnutzung und viel Licht im Innenraum gelegt. Obwohl die Außenabmessungen denen des Vorgängermodells entsprechen, bietet der neue HR-V mehr Bein- und Schulterfreiheit. Erstmals wird es in der Baureihe auch einen Hybrid geben.

Gesteigert wird der Komfort. In den oberen Ecken der Armaturentafel befinden sich beispielsweise L-förmige Luftauslässe. Statt den Luftstrom direkt auf die Fahrzeuginsassen zu lenken, was oft als unangenehm empfunden wird, führen sie ihn an den Seitenfenstern und der Frontscheibe entlang in Richtung Dach, um neben und über den Insassen Luftverwirbelungen zu erzeugen. Die Rücksitzlehnen sind im Vergleich zum aktuellen Modell stärker geneigt. Das Magic-Seats-Konzept mit den um 90 Grad hochklappbaren Sitzflächen wird beibehalten. (ampnet/jri)