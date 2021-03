Neuer Lenkachsreifen von Dunlop

Mit dem SP346+ bietet Dunlop einen neuen Lenkachsreifen für Transportunternehmen an. Er verfügt über das 3-Peak-Mountain-Snowflake-Symbol für uneingeschränkte Allwetterttauglichkeit in ganz Europa und laut Hersteller über eine besonders widerstandsfähige Karkassenkonstruktion bei hoher Laufleistung und geringem Rollwiderstand. Das optimierte 5-Rippen-Laufflächenkonzept gewährleiste durch die verbesserte Rippenkonfiguration eine gleichmäßige Bodendruckverteilung und durch die hohe Dichte an Zickzack-Lamellen und -Rillen werden zusätzliche Greifkanten für verbesserte Traktion erzeugt.

Der neue Lenkachsreifen ist in der Größe 315/70 R 22.5 HL ab sofort erhältlich. Ab dem dritten Quartal wird es auch die Größe 315/60 R 22.5 HL geben. (ampnet/jri)