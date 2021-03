Vorschau: Ein neuer Chinese und drei Bilanz ziehende Töchter

Langsam aber sicher kommen immer mehr chinesische Modelle auf den deutschen Markt. So taucht hierzulande nun auch die Marke Lynk & Co auf, die ihr erstes SUV vortsellt. Das schlicht 01 genannte Modell soll als Hybrid- und als Plug-in-Hybrid zu uns kommen. Peter Schwerdtmann weiß mehr. Und bei Peugeot stehen der komplett neue 308 und der 508 als Plug-in-Hybrid für dieses Jahr auf der Agenda. Wir stellen beide vor.

Die drei VW-Töchter Skoda, Seat und Volkswagen Nutzfahrzeuge ziehen Bilanz für 2020. Renault gibt einen Ausblick auf seine nächsten Transporter. So steht die dritte Generation des Kangoo am Start, und der Trafic erhält eine Auffrischung. Und bei Alpina bereitet man sich auf den B8 Gran Coupé vor.



In seinem Fahrbericht setzt Michael Kirchberger mit dem Audi A6 55 TFSI das Segel in der Business-Class. Der stärkste V6-Benziner der zivilen Ableger der Baureihe leistet 340 PS. Zudem stellt er den Campingbus-Vermieter Roadsurfer vor, der mit Hilfe einer saftigen Finanzspritze kräftig expandiert.



Darüber hinaus versorgen wir Sie weiterhin tageskatuell mit weiteren Nachrichten aus der Auto- und Motorradwelt und berichten über die neusten Entwicklungen in der Automobilwirtschaft und der Verkehrspolitik. (ampnet/jri)