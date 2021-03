Dacia Spring – bald wird Elektromobilität wirklich günstig

Ein fünftüriges Elektroauto für knapp 11.000 Euro? Das soll ab Herbst der Dacia Spring möglich machen, der in der Einstiegsversion 20.490 Euro kosten soll und dessen Preis sich durch die Förderung um fast die Hälfte (9750 Euro) reduziert. Die Ausstattungsvariante „Comfort Plus” wird 21.790 Euro bzw. 12.220 Euro kosten. Das 3,73 lange und viersitzige City-SUV ist über zehn Zentimeter länger als ein Twingo Electric und soll mit einer Batterieladung bis zu 230 Kilometer kommen. In der Stadt sollen 300 Kilometer möglich sein.

Der Comfort Plus ist ab morgen für Teilnehmer des Dacia-Spring-Exklusivprogramms über eine Online-Kontaktanfrage zum Handel vorbestellbar. Die Version bietet unter anderem ein Sieben-Zoll-Navi mit Touchscreen und Smartphone-Anbindung, eine Einparkhilfe mit Rückfahrkamera und Metallic-Lackierung. Hinzu kommen orangefarbene Designakzente in Interieur und Exterieur. Gegen Aufpreis ist eine CCS-Schnellladeoption mit 30 kW Ladeleistung erhältlich. In der später bestellbaren Basisversion (Comfort) sind eine manuelle Klimaanlage, ein Bluetooth-Radio sowie ein Mode-2-Ladekabel enthalten. Die Basisfarbe ist Weiß, Metallic-Lackierungen kosten einen Aufpreis.



Bereits vor der offiziellen Markteinführung im Herbst wird der Spring in einer so genannten Business-Version für Kunden-Probefahrten zur Verfügung stehen. Über das Exklusivprogramm können sich Interessenten ebenfalls ab morgen hierfür vormerken lassen. Diese Variante kommt in anderen europäischen Ländern als Mietwagen und im Carsharing zum Einsatz.



Der Motor des Dacia Spring leistet 33 kW (44 PS). Der Fronttriebler hat eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h und rollt auf 14 Zoll großen Rädern. Die Batteriekapazität beträgt 27,4 Kilowattstunden. (ampnet/jri)