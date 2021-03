Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

892.318 Texte, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Es bleibt also dabei: Seit die Autoren Union Mobilität das Portal als Verleger in die Hand genommen hat, verdreifachte sich die Größenordnung der Zahl der Anfragen.

Von den 301.821 abgerufenen Texten der Woche waren dies die Top Ten:



1. Reisebeschränkungen: Die Camper gehen auf die Straße

2. Renault senkt die Zinsen und gibt einen E-Scooter dazu

3. „Glamping"-Caravaning: Die Camper werden anspruchsvoller

4. A8 Horch und AMG EQS: Bewegung in der Luxusklasse

5. Kommentar: Es lebe der Verbrenner!

6. Praxistest Opel Insignia ST: Der liefert, was er verspricht

7. Im Rückspiegel: Erster Auftritt für „das schönste Auto der Welt“

8. Wenn der Kofferanhänger zum Wohnwagen wird

9. Den Jaguar E-Type 60 gibt es nur im Doppelpack

10. Stoff der Träume: Neuer SL auf Testfahrt



Die starke Betonung auf Freizeitfahrzeuge bei den Texten spiegelt sich nicht wider bei den Fotos und Videos, die unser Server als Downloads an unsere Abnehmer auslieferte. Da geht es eher klassisch-sportlich zu mit dem Jaguar E-Type 60 als Foto der Woche und einem Video vom Renault Alpine A480. (ampnet/Sm)