Kia eröffnet Online-Showroom für elektrifizierte Modelle

Auch bei Kia steigt die Nachfrage nach voll- und teilelektrifizierten Fahrzeugen. Die Marke, die bereits vor zehn Jahren auf dem koreanischen Markt ihr erstes Elektroauto einführte, reagiert angesichts der Corona-Beschränkungen nun mit einem eigenen Online-Showroom darauf. Er versammelt in der Kia Academy in Kronberg im Taunus die beiden reinen Stromer e-Niro und e-Soul sowie vier Plug-in-Hybride und zwei Vollhybride.

Die Online-Besucher des Showrooms erhalten per Videochat eine Live-Beratung am realen Fahrzeug mit Hilfe einer Kamera. Zugang zu der Fahrzeugschau erhalten die Kunden über die Internetseite von Kia Deutschland (www.kia.com/de), indem sie auf der betreffenden Modellseite den Button „Online-Beratung“ anklicken.



Der Besuch des Kia-Online-Showrooms erfolgt als Zoom-Chat per Internetbrowser und ist daher auf verschiedenen Endgeräten möglich, ob PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Dabei kann der Kunde frei wählen, ob er seine Kamera einschalten möchte oder nicht. Der Termin für die Online-Beratung wird über einen Kalender auf der Kia-Internetseite vereinbart. Je nach Auslastung sind auch kurzfristige Terminabsprachen mit nur 15 Minuten Vorlaufzeit möglich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Der Kunde muss lediglich eine E-Mailadresse angeben, an die die Mail mit dem Zoom-Link verschickt wird. Durch Öffnen des Links zum vereinbarten Zeitpunkt wird dann der Videochat gestartet. Ist eine Probefahrt oder eine weitere Beratung erwünscht, kann der Online-Berater gemeinsam mit dem Kunden einen Händler auswählen und direkt prüfen, ob der Händler das gewünschte Fahrzeug als Testwagen anbietet.



Mit dem Angebot treibt Kia Deutschland die Digitalisierung weiter voran. Im vergangenen September wurde bereits der Online-Vertrieb von Neuwagen auf der Webseite gestartet. Unter „Online-Angebote“ finden Kunden dort eine Auswahl kurzfristig verfügbarer Neufahrzeuge, die von zu Hause aus geleast oder auch bar bezahlt werden können.



„Mit dem Online-Showroom möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, sich mit maximalem Komfort und ohne coronabedingte Bedenken über unsere Fahrzeuge zu informieren“, sagt Kia-Deutschland-Geschäftsführer Steffen Cost. (ampnet/jri)