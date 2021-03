Jutta Kleinschmidt steht der Extreme E zur Seite

Rallye-Legende Jutta Kleinschmidt wird als Beraterin und „Championship Driver“ der neuen elektrischen Offroad-Rennserie Extreme E zur Seite stehen. Zuvor war bereits Timo Scheider als begleitender Experte benannt worden. Die beiden Motorsportler üben nicht nur beratende Funktionen aus, sondern springen im Ernstfall auch als Ersatzfahrer für ein Team ein.

Bei der Extreme E treten die Teilnehmer in 405 kW (550 PS) starken Einheits-Buggys gegeneinander an. Dabei besteht ein Team immer aus einem männlichem und einem weiblichen Fahrer. Das Reglement sieht einige weitere Besonderheiten vor, das Publikum verfolgt die Motorsportserie ausschließlich online oder via Fernsehübertragung. Ausgetragen wird die Extreme E in Regionen, die empfindlich auf den Klimawandel reagieren, umso mit dem Motorsport auch auf die Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Als Basislager und für den Transport der Fahrzeuge dient ein Schiff.



Das Auftaktrennen findet Anfang April in Saudi-Arabien statt. Hinter der Serie stehen prominente Fahrer wie Carlos Sainz, Mattias Ekström und Daniel Abt oder Nico Rosberg und Lewis Hamilton als Teamchefs. (ampnet/jri)