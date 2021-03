BMW iX kommt Ende des Jahres

BMW bringt Ende des Jahres sein Elektro-SUV iX auf den Markt. Zunächst wird es die beiden Modellvarianten x-Drive40 und x-Drive50 geben. Der Einstiegspreis beträgt 77.300 Euro.

Der BMW iX x-Drive50 (ab 98.000 Euro) hat je einen Motor an der Vorder- und an der Hinterachse. Die Gesamtleistung von über 370 kW (500 PS) und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter fünf Sekunden. Etwa eine Sekunde länger benötigt der x-Drive40 mit seinen mehr als 240kW (300 PS). BMW verspricht Reichweiten von über 600 bzw. 400 Kilometern für den x-Drive40 mit seiner etwas kleineren Batterie.



Dank Gleichstrom-Schnellladen mit bis zu 200 kW soll binnen zehn Minuten Strom für rund 100 Kilometer Reichweite in die Batterie fließen können. Weniger als 40 Minuten soll es dann dauern, die Akku-Kapazität wieder von zehn auf 80 Prozent hochzubringen. (ampnet/jri)